River continúa con un intenso movimiento en el mercado de pases y este viernes concretó la salida de Facundo Colidio, delantero que había perdido protagonismo ante la llegada de nuevos refuerzos para la ofensiva.

El atacante, con pasado en Boca y Tigre, viajó a Río de Janeiro, se realizó los estudios médicos y posteriormente fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Vasco da Gama.

La operación se cerró en US$4,5 millones por el 50% de los derechos económicos del futbolista. Además, el club brasileño tendrá la posibilidad de adquirir la otra mitad del pase por US$5,5 millones, de acuerdo con determinados objetivos establecidos en el acuerdo.

Colidio firmó contrato por tres años y podría tener un particular reencuentro con River en pocas semanas, ya que Vasco da Gama podría cruzarse con el equipo de Núñez en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Castaño, cerca de dejar el plantel

Otro de los jugadores que podría abandonar River es Kevin Castaño.

El mediocampista colombiano, de 25 años, está muy cerca de convertirse en refuerzo de Atlético Mineiro. La operación se realizaría mediante un préstamo por un año, con una opción de compra condicionada al cumplimiento de determinados objetivos.

Castaño había quedado relegado dentro de los planes del entrenador Eduardo Coudet y formaba parte de la lista de jugadores que podían buscar una salida durante este mercado.

River ya gastó US$67 millones en nueve refuerzos

Mientras algunos jugadores dejan el plantel, River se convirtió en uno de los grandes protagonistas del mercado argentino por el dinero destinado a incorporaciones.

El club de Núñez ya desembolsó US$67 millones por nueve refuerzos, una cifra récord para el fútbol argentino.

A esa inversión se sumará la llegada de Thiago Almada, por quien River alcanzó un acuerdo verbal de US$23 millones.

Si la operación se concreta, Almada se convertirá en la compra más cara de la historia del fútbol argentino, superando los US$15 millones que Tigre recibió por Ángel Correa.

De esta manera, River sumará en un mismo mercado a dos campeones del mundo, ya que también incorporó a Nicolás Otamendi.

Cuánto pagó River por cada refuerzo

De los nueve futbolistas incorporados, Otamendi fue el único que llegó en condición de libre, después de finalizar su contrato con Benfica.

El resto de las incorporaciones demandó importantes desembolsos:

Thiago Almada: US$23 millones, acuerdo verbal.

Lucas Beltrán: US$8,6 millones a Fiorentina.

Tobías Andrada: US$6 millones a Vélez.

Mauro Arambarri: US$6 millones a Getafe.

Francisco Ortega: US$5,8 millones para liberarlo de Olympiakos.

Rafael Santos Borré: US$2,4 millones a Inter de Porto Alegre.

Giovanni González: US$500 mil a Krasnodar.

La estrategia de River combina así fuertes inversiones con la salida de futbolistas que perdieron espacio en el plantel.

Con la venta de Colidio, la posible salida de Castaño y la inminente llegada de Almada, el Millonario continúa siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de pases argentino, con una inversión que ya marca un récord en el fútbol local.