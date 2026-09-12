River visita este sábado a Atlético Tucumán con la posibilidad de conseguir su tercer triunfo consecutivo bajo el interinato de Leonardo Ponzio y, además, meterse por primera vez en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

El encuentro corresponde a la novena fecha de la Zona B y se disputará desde las 17:30 en el estadio Monumental José Fierro. El partido será televisado por TNT Sports Premium, mientras que Andrés Gariano será el árbitro y Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

El conjunto de Núñez llega en recuperación después de un comienzo complicado de campeonato que terminó con la renuncia de Eduardo Coudet. Desde la llegada de Ponzio, River venció a Banfield e Independiente Rivadavia y alcanzó los 10 puntos, ubicándose décimo en la Zona B. Un nuevo triunfo le permitiría ingresar a los puestos de clasificación.

Ponzio repetiría el equipo

El entrenador interino apostaría nuevamente por los mismos once titulares, algo que River no consigue desde 2023. Santiago Beltrán estaría en el arco, con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña en defensa.

En el mediocampo jugarían Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván, mientras que Ángel Correa y Thiago Almada acompañarían a Sebastián Driussi en el ataque.

Atlético Tucumán llega fortalecido

El Decano también atraviesa un buen momento. El equipo dirigido por Julio César Falcioni viene de derrotar 2-1 a Racing en Avellaneda y suma 13 puntos, ubicándose cuarto en la Zona B.

Sin embargo, Atlético Tucumán tiene una deuda como local: no gana en su estadio desde el 20 de marzo, cuando derrotó a Gimnasia. Frente a River buscará cortar esa racha y prolongar su buen momento.

Las formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

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