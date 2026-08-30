River buscará dejar atrás uno de los golpes más duros de la temporada cuando visite este domingo a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 15 en el estadio Florencio Sola y marcará el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino del Millonario.

El exmediocampista asumió al frente del plantel luego de la salida de Eduardo Coudet, quien dejó su cargo tras la eliminación por penales frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Con apenas unos entrenamientos para preparar el encuentro, Ponzio no realizaría grandes modificaciones respecto del equipo que disputó el compromiso internacional.

Una de las principales dudas está en la defensa. Lucas Martínez Quarta podría conservar su lugar entre los titulares, aunque Lautaro Rivero aparece como alternativa para ingresar en la zaga junto a Nicolás Otamendi.

Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, quienes habían sido reemplazados durante el encuentro ante Independiente Santa Fe, se recuperaron sin inconvenientes físicos y están disponibles para enfrentar al Taladro.

River atraviesa una situación complicada en el campeonato. El conjunto de Núñez ocupa el penúltimo lugar de la Zona B con cuatro puntos y necesita comenzar a sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Además, está 11° en la tabla anual con 33 unidades y actualmente se encuentra fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales de 2027.

La posible formación de River

Leonardo Ponzio podría disponer de Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Fausto Vera; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Banfield, dirigido por Pedro Troglio, llega con siete puntos y ocupa el 11° lugar de la Zona B. El Taladro intentará aprovechar la localía para acercarse a los puestos de clasificación.

El encuentro comenzará a las 15, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y podrá verse en vivo a través de ESPN Premium.