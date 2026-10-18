River afrontará este domingo un partido decisivo frente a Belgrano desde las 20:15 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. El Millonario llega fuera de los puestos de playoffs y necesita una victoria para volver a ubicarse entre los ocho mejores.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio tiene 17 puntos y ocupa el 9° lugar. Los resultados del sábado le abrieron una oportunidad: Independiente Rivadavia quedó con 19, Huracán también suma 19 y Barracas tiene 18, por lo que un triunfo llevará a River a 20 y le permitirá superar a sus rivales directos.

La situación también es delicada en la Tabla Anual. River aparece 10° con 46 unidades y se encuentra a 7 puntos de los puestos que entregan clasificación a la Copa Libertadores 2027, cuando todavía tiene 12 por disputar.

Belgrano, en cambio, llega con 22 puntos y ubicado entre los protagonistas de la Zona B. El Pirata viene de vencer 2-0 a Racing en Avellaneda y anteriormente había derrotado 1-0 a Talleres en el clásico cordobés.

Ponzio prepara varios cambios en River

El empate 1-1 frente a Sarmiento en Junín dejó dudas en el rendimiento y Ponzio evalúa modificar las tres líneas. La principal novedad estaría en el mediocampo, donde Aníbal Moreno podría regresar después de casi dos meses sin jugar por una discopatía lumbar.

El probable River tendría a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Lautaro Pereyra; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Marcos Acuña integra la delegación, aunque arrastra molestias en el hombro izquierdo y en el empeine. Por ese motivo, Ortega aparece con mayores posibilidades de comenzar como titular.

Lucas Beltrán también podría ingresar desde el arranque por Sebastián Driussi, mientras que Fausto Vera y Tomás Galván aparecen entre los futbolistas que podrían salir del equipo.

Un nuevo cruce entre los finalistas del Apertura

El partido tendrá un condimento adicional: River y Belgrano volverán a enfrentarse después de definir el Torneo Apertura 2026. Aquella final disputada en Córdoba terminó con el título para el conjunto Pirata.

Ahora el escenario encuentra nuevamente a ambos con objetivos importantes. Belgrano busca mantenerse en los primeros lugares y River intenta evitar que el Clausura se complique definitivamente antes de las últimas tres fechas.

El árbitro será Pablo Dóvalo, acompañado por Silvio Trucco en el VAR. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y también podrá verse mediante las plataformas que incluyan el Pack Fútbol.

El operativo de seguridad contará con 1.500 efectivos y habrá 11.500 lugares destinados para los hinchas de River.