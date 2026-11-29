Instituto de Córdoba recibirá a River Plate en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en un cruce a partido único que definirá a uno de los semifinalistas del certamen doméstico. El vencedor de la llave avanzará a la siguiente instancia para enfrentarse con el ganador del duelo entre Vélez Sarsfield e Independiente.

Por tratarse de una serie eliminatoria a encuentro único en el cuadro de playoffs, en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios la clasificación se resolverá mediante definición por penales, de acuerdo con el formato dispuesto por la organización para esta instancia del torneo.

Para ambos equipos, el compromiso representa una instancia decisiva en el cierre de la temporada 2026: Instituto buscará hacerse fuerte en condición de local en Alta Córdoba para meterse entre los cuatro mejores del campeonato, mientras que River intentará imponer su jerarquía fuera de casa para sostener sus aspiraciones al título.

Formaciones

Instituto de Córdoba: Marcos Ledesma; Hernán De la Fuente, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Jonas Acevedo, Facundo Suárez; y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Santiago Espíndola; Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.