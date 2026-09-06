River Plate venció este domingo 3 a 1 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Monumental, consiguió su segunda victoria consecutiva desde la llegada de Leonardo Ponzio al banco y volvió a ganar terreno en la Zona B del Torneo Clausura. Gonzalo Montiel, de penal, y Tomás Galván, en dos oportunidades, marcaron para el Millonario, mientras que Alex Arce descontó para la visita.

Con este resultado, River llegó a los 10 puntos y quedó en la novena posición de su zona. Independiente Rivadavia, en tanto, se mantuvo séptimo con 11 unidades.

Montiel abrió el partido

River consiguió la ventaja durante la primera parte. A los 26 minutos, Leonard Costa cometió una infracción sobre Ángel Correa dentro del área y el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal.

Tres minutos después, Gonzalo Montiel se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1 a 0 con el que el equipo de Ponzio se fue al descanso.

Galván selló la victoria

El Millonario salió con intensidad al segundo tiempo y amplió rápidamente la diferencia. A los ocho minutos, Tomás Galván marcó el 2 a 0 y encaminó el triunfo del conjunto local.

Independiente Rivadavia logró descontar a los 24 minutos. Alex Arce apareció solo dentro del área y, de cabeza, puso el 2 a 1 tras una asistencia de José Florentín.

River, sin embargo, reaccionó antes de que la visita pudiera acercarse al empate. A los 34 minutos, Galván volvió a aparecer, recibió una asistencia de Lucas Beltrán y convirtió el 3 a 1 definitivo.

De esta manera, el equipo de Ponzio encadenó su segundo triunfo consecutivo y sumó tres puntos importantes en el Clausura, con la mira puesta en seguir escalando posiciones en la Zona B.