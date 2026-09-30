River y Boca protagonizan este miércoles una nueva edición del Superclásico del fútbol femenino argentino. El encuentro corresponde a la sexta fecha del Torneo Clausura, que había quedado pendiente, y se jugará en el River Camp, en Ezeiza.

El partido comenzará a las 15, según la programación oficial, y podrá verse en vivo a través de LPF Play, la plataforma oficial de la Liga Profesional de Fútbol.

River vs. Boca: todos los datos

Partido: River vs. Boca

Competencia: Torneo Clausura femenino 2026

Fecha: miércoles 30 de septiembre

Hora: 15

Estadio: River Camp, Ezeiza

TV/streaming: LPF Play

El duelo corresponde a la sexta jornada del Clausura, que fue postergada y ahora finalmente se recuperará con uno de los partidos más importantes del calendario del fútbol femenino argentino.

Cómo llegan River y Boca

Boca llega al Superclásico ubicado en los primeros puestos del campeonato. Las Gladiadoras suman 19 puntos y ocupan el tercer lugar de la tabla.

River, en tanto, aparece décimo con 10 unidades, por lo que buscará sumar de a tres para acercarse a los equipos que pelean en la parte alta de la clasificación.

El partido también representa una nueva oportunidad para ambos equipos después del último enfrentamiento entre ellos, disputado durante el Torneo Apertura 2026. En aquella ocasión, River consiguió una victoria por 1-0 como visitante, con un gol de Mercedes Diz sobre el final.

Un nuevo capítulo del Superclásico

El encuentro de este miércoles tendrá como escenario el predio de River en Ezeiza, donde las Millonarias serán locales ante Boca.

La rivalidad entre ambos equipos suma una nueva edición en el fútbol femenino profesional y tendrá, además, el atractivo de un partido pendiente que puede modificar las posiciones del Torneo Clausura.

Para quienes quieran seguirlo en vivo, la transmisión estará disponible por LPF Play desde las 15.