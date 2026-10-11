River Plate volverá a tener actividad oficial este sábado 10 de octubre, después de 21 días sin disputar un partido, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21.30 en el estadio Monumental, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. El entrenador interino Leonardo Ponzio prepara el equipo con una modificación respecto de la última presentación y mantiene una duda importante: quién ocupará el lugar de Thiago Almada.

El Millonario llega al compromiso después de la derrota frente a Huracán, que interrumpió una racha de tres victorias consecutivas desde que Ponzio asumió la conducción del primer equipo, tras la salida de Eduardo Coudet. Ahora, buscará reencontrarse con el triunfo ante su público y recuperar terreno en el campeonato.

La principal incógnita está en el mediocampo ofensivo. Almada sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo durante el encuentro ante Huracán y, aunque recibió el alta médica, su presencia desde el arranque resulta poco probable. El futbolista volvió a realizar parte de los entrenamientos con normalidad, pero el cuerpo técnico analiza preservarlo para evitar una recaída.

Ante este panorama, Ponzio evalúa dos alternativas para reemplazarlo: Lautaro Pereyra y Juan Cruz Meza. El primero ofrece características más ofensivas y parte con una leve ventaja, mientras que el segundo aporta mayor dinámica y capacidad para recorrer el mediocampo.

Otra de las novedades es la recuperación de Tobías Andrada, quien había sufrido un fuerte traumatismo ante Huracán. El futbolista ya se entrena con normalidad y continuará entre los titulares.

Por su parte, Sebastián Driussi también estará disponible. El delantero había presentado una sobrecarga muscular que generó preocupación durante la preparación, pero finalmente podrá jugar desde el inicio.

El regreso de Aníbal Moreno, otra buena noticia para River

Entre las novedades de la convocatoria aparece Aníbal Moreno, quien recibió el alta médica después de permanecer 45 días fuera de las canchas por una discopatía lumbar.

El mediocampista no juega desde la eliminación de River en la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe y se perdió los últimos cuatro compromisos. En principio, ocupará un lugar en el banco de suplentes, mientras que Fausto Vera continuará como titular.

La probable formación de River ante Estudiantes de Río Cuarto

De no mediar cambios de último momento, el equipo que prepara Leonardo Ponzio sería el siguiente:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza, Ángel Correa y Sebastián Driussi.

El encuentro comenzará a las 21.30 en el Monumental y marcará el regreso de River a la competencia después de tres semanas de inactividad. El conjunto de Núñez buscará dejar atrás la derrota frente a Huracán y volver a sumar de a tres en el Torneo Clausura.