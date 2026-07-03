River Plate disputará este viernes su primer compromiso amistoso de la pretemporada cuando enfrente a Flamengo, en un encuentro que se jugará en Portugal y que marcará el cierre de la preparación realizada por el plantel en Europa.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet utilizará el partido para sumar ritmo futbolístico antes del comienzo de un exigente segundo semestre, en el que competirá en la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Durante las últimas semanas, el plantel trabajó en territorio europeo con el objetivo de llegar en las mejores condiciones físicas y futbolísticas al reinicio de la competencia oficial.

Mientras tanto, la dirigencia continúa moviéndose en el mercado de pases. En los últimos días quedó oficializado el regreso de Lucas Beltrán, una de las incorporaciones más importantes para afrontar la segunda parte del año.

En cambio, otros futbolistas que aparecen en la órbita del club, como Nicolás Otamendi, todavía permanecen disputando el Mundial y, por ese motivo, no integran la delegación que realiza la pretemporada en Europa.

Tras este amistoso, River pondrá el foco en su debut oficial. El primer compromiso será por los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Aldosivi. Posteriormente iniciará su participación en el Torneo Clausura y, más adelante, afrontará la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Hora y sede del partido

El amistoso entre River y Flamengo se disputará este viernes desde las 15:30 (hora argentina) en el Estadio Algarve, ubicado en Portugal.

Dónde ver River vs. Flamengo

El encuentro será transmitido en vivo de manera exclusiva a través de Disney+ Premium, mediante la señal de ESPN.

Probable formación de River

River formaría con:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez y Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono, Facundo Colidio y Miguel Borja.

El amistoso representará la primera medida futbolística para el conjunto de Núñez antes del comienzo de una temporada que tendrá varios frentes abiertos y en la que buscará ser protagonista tanto en el plano local como internacional.