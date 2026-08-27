River se juega una parada decisiva este miércoles ante Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Después del empate 0-0 conseguido en Bogotá, el Millonario buscará desde las 21.30 en el Monumental una victoria que le permita meterse entre los ocho mejores del certamen.

Para un partido que también puede resultar determinante para su continuidad, Eduardo Coudet recuperó a tres futbolistas importantes. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi dejaron atrás sus respectivas lesiones y se perfilan para regresar directamente al equipo titular.

Los retornos permitirán que River presente una defensa más cercana a la ideal. En el encuentro de ida, Coudet había tenido que improvisar con Lucas Martínez Quarta y Facundo González como laterales. Esta vez, Montiel ocupará el sector derecho y Acuña regresará por izquierda, mientras que Martínez Quarta volverá al centro de la defensa junto a Nicolás Otamendi.

En ataque, Driussi también recuperará su lugar como referencia ofensiva. Ángel Correa y Thiago Almada estarán detrás del delantero, mientras que la principal duda del entrenador pasa por definir quién completará ese sector del equipo.

La única duda de Coudet

Durante el último entrenamiento, Coudet probó a Tomás Galván en lugar de Joaquín Freitas. El DT analiza qué características necesita para atacar a Santa Fe: Freitas ofrece mayor potencia y profundidad por la banda, mientras que Galván puede aportar más circulación y asociación en la mitad de la cancha.

De esta manera, la probable formación de River sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas o Tomás Galván, Ángel Correa, Thiago Almada; y Sebastián Driussi.

River llega a la definición con la necesidad de cambiar su imagen. En el Torneo Clausura apenas consiguió una victoria en seis fechas y viene de igualar 2-2 frente a Vélez en el Monumental. Ahora, la Sudamericana aparece como una prueba determinante: si supera a Independiente Santa Fe, enfrentará a Vasco da Gama en los cuartos de final.