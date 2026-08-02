River afrontará este domingo un partido cargado de presión cuando reciba a Rosario Central por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro se disputará desde las 19:15 en el Estadio Monumental y tendrá como árbitro principal a Nicolás Ramírez, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El conjunto millonario atraviesa un momento delicado y necesita volver al triunfo para cambiar el rumbo de un comienzo de semestre que encendió las alarmas. River viene de quedar eliminado ante Aldosivi de Mar del Plata en los 16avos de final de la Copa Argentina y luego perdió sus dos primeras presentaciones en el Clausura: frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.

La seguidilla de resultados negativos puso a Eduardo “Chacho” Coudet en el centro de las críticas. El entrenador atraviesa uno de sus momentos más cuestionados desde su llegada al club y el duelo ante el Canalla aparece como una oportunidad para iniciar la recuperación, aunque una nueva derrota podría profundizar la crisis.

River necesita, además, recuperar confianza y eficacia ofensiva para salir de una situación que se volvió inesperada después de un primer semestre en el que el equipo había logrado competir por los primeros puestos. La caída ante Gimnasia, sumada a la eliminación de la Copa Argentina, dejó al técnico en una posición especialmente delicada.

Rosario Central tampoco llega en su mejor momento. El equipo dirigido por Jorge Almirón comenzó el Clausura con una derrota ante Belgrano de Córdoba como visitante y luego igualó 0-0 frente a Racing en el Gigante de Arroyito. El Canalla buscará aprovechar las dudas de su rival para conseguir su primera victoria del campeonato.

Las posibles formaciones

Torneo Clausura – Zona B, fecha 3

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

River – Rosario Central

Estadio: Monumental

Fecha: tercera de la Zona B

Hora: 19:15

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Fernando Echenique

TV: ESPN Premium

El partido aparece así como una prueba decisiva para ambos equipos, pero especialmente para Coudet, que necesita una reacción inmediata para evitar que la crisis futbolística de River siga profundizándose.