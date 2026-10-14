River se enfrentará este miércoles 14 de octubre a Sarmiento de Junín por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Eva Perón y será una oportunidad importante para el equipo de Núñez, que busca meterse en la zona de clasificación a los playoffs.

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio intentará prolongar su racha de victorias y sumar tres puntos que le permitan mejorar su posición en la competencia. Del otro lado, Sarmiento buscará aprovechar la localía para sostener sus aspiraciones de clasificación y sumar ante uno de los equipos más convocantes del fútbol argentino.

El partido había sido postergado debido a la convocatoria de futbolistas de River para la fecha FIFA, en la que participaron de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

A qué hora juegan River y Sarmiento

El encuentro comenzará a las 19, hora de Argentina, en el estadio Eva Perón de Junín. El árbitro principal será Sebastián Zunino y José Carreras estará a cargo del VAR.

El duelo corresponde a la fecha 11 del Torneo Clausura y puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la fase de grupos.

Cómo ver River vs. Sarmiento en vivo

El partido se podrá seguir en directo por televisión a través de TNT Sports Premium. Para acceder a la transmisión, los usuarios deberán contar con el servicio de televisión contratado que incluya la señal.

Además, se podrá consultar el minuto a minuto en los portales deportivos que realizarán la cobertura del encuentro.

Las posibles formaciones

River podría salir a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. El entrenador es Leonardo Ponzio.

Por su parte, Sarmiento tendría como posibles titulares a Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez y Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. El equipo está dirigido por Facundo Sava.

Las formaciones definitivas se conocerán antes del inicio del encuentro.