River volverá al estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba para enfrentar a Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El historial entre ambos en ese escenario muestra una marcada paridad, aunque la Gloria lleva casi 40 años sin vencer al Millonario en su cancha.

Desde el primer enfrentamiento registrado hasta el último disputado en 2024, jugaron diez partidos en ese estadio. Instituto consiguió dos triunfos, hubo seis empates y River ganó en dos oportunidades, ambas durante 2024.

La última victoria de Instituto fue en 1987

El conjunto cordobés no derrota a River en el Presidente Perón desde el 8 de marzo de 1987, cuando se impuso por 4-1. Aquel equipo era dirigido por Héctor Rodolfo Veira y consiguió una de las victorias más recordadas de la serie.

Después de ese resultado, Instituto no volvió a festejar ante el Millonario en su estadio. La estadística incluye empates y las dos victorias visitantes que River consiguió en sus últimas presentaciones.

Las dos victorias de River en 2024

River logró ganar por primera vez en Alta Córdoba en abril de 2024, cuando se impuso por 3-1 con Martín Demichelis como entrenador. Luego, el 6 de noviembre de ese año, volvió a vencer a Instituto, esta vez por 3-2, bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Ese último partido dejó un dato particular para el equipo de Núñez: fue la última vez que consiguió revertir un resultado adverso y ganar un encuentro. Desde entonces, según registros oficiales, le marcaron primero en 32 partidos y no pudo dar vuelta ninguno para quedarse con la victoria.

Instituto busca sostener su fortaleza como local

La Gloria llega al cruce con una buena campaña en el Presidente Perón durante el Torneo Clausura. Ganó seis de los siete encuentros que disputó en su cancha y empató el restante.

Además, Instituto no pierde como local desde abril, cuando cayó ante Estudiantes por la fecha 15 del Torneo Apertura. El equipo cordobés buscará aprovechar ese registro para avanzar a las semifinales frente a River.