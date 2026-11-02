River retomará los entrenamientos con el objetivo de dejar atrás la derrota ante Boca en el Superclásico y preparar el partido frente a Aldosivi, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Leonardo Ponzio deberá resolver dos cambios obligados por las expulsiones de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta.

El encuentro ante el equipo marplatense será la última prueba del Millonario antes de los playoffs. En ese contexto, el cuerpo técnico también deberá evaluar la situación física de Aníbal Moreno, quien no pudo estar en la Bombonera por molestias lumbares.

Los reemplazantes de los expulsados

De acuerdo con lo que informó TyC Sports, Giovanni González y Lautaro Rivero se perfilan para ocupar los lugares de Montiel y Martínez Quarta, respectivamente. La otra cuestión que deberá resolver Ponzio es si el defensor que cumplió una suspensión volverá a la titularidad.

Las expulsiones marcaron el desarrollo del Superclásico y obligarán al entrenador a modificar la última línea. River buscará recuperar estabilidad después de un partido que dejó consecuencias deportivas y repercusiones por las decisiones arbitrales.

La duda por Aníbal Moreno

El mediocampista central será otro de los puntos a seguir durante la semana, ya que sus molestias lumbares le impidieron entrenarse con normalidad. Ponzio deberá decidir si lo incluye ante Aldosivi o si prefiere reservarlo para el inicio de los playoffs.

En caso de que Moreno no esté en condiciones, Lucas Silva aparece como una alternativa en el mediocampo. El resto del equipo sería similar al que presentó ante Boca, siempre que no surjan nuevos inconvenientes físicos.