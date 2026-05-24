River y Belgrano definen en Córdoba al campeón del Apertura 2026

River Plate y Belgrano de Córdoba disputarán este domingo la final del Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes, en un duelo que pondrá frente a frente a dos equipos con realidades diferentes, pero con el mismo objetivo: quedarse con el primer campeonato del año en el fútbol argentino.

El encuentro comenzará a las 15.30, tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez, con Leandro Rey Hilfer a cargo del VAR, y será transmitido por TNT Sports y ESPN Premium.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega a la definición tras una sólida campaña en los playoffs. River eliminó a San Lorenzo en octavos de final por penales, luego superó 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y venció 1-0 a Rosario Central en semifinales gracias a un gol de Facundo Colidio.

Sin embargo, el conjunto de Núñez afrontará la final con algunas bajas sensibles. Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi quedaron descartados por lesión, por lo que el entrenador deberá modificar el equipo titular. Además, Marcos Acuña arrastra molestias físicas, aunque sería de la partida.

River irá en busca de su título número 39 en Primera División y también intentará ratificar el dominio reciente sobre Belgrano. El último antecedente entre ambos fue el pasado 5 de abril, cuando el Millonario ganó 3-0 con dos goles de Tomás Galván y otro de Colidio.

Del otro lado estará un Belgrano que se convirtió en la gran sorpresa del torneo. El conjunto cordobés, conducido por Ricardo Zielinski, terminó quinto en la Zona B durante la fase regular, pero elevó su nivel en la etapa decisiva.

El Pirata dejó en el camino a Talleres en el clásico cordobés, luego venció a Unión y en semifinales eliminó a Argentinos Juniors por penales en La Paternal, tras igualar agónicamente sobre el cierre del partido.

Para Belgrano, la final representa la posibilidad de conquistar el primer título oficial de Primera División de su historia. Además, el cruce revive inevitablemente el recuerdo de la Promoción de 2011, cuando el equipo cordobés provocó el histórico descenso de River a la B Nacional.

Uno de los sobrevivientes de aquella serie es Franco Vázquez, actual integrante del plantel celeste y protagonista de aquel ascenso conseguido hace casi 15 años.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Historial

River y Belgrano se enfrentaron en 41 oportunidades en Primera División. El Millonario domina ampliamente el historial con 29 victorias contra 8 del Pirata, mientras que empataron en siete ocasiones.

Más allá de los números, el antecedente más recordado sigue siendo la Promoción de 2011, cuando Belgrano ganó la serie y envió a River al descenso por primera vez en su historia. 15 años después, volverán a verse las caras en un partido decisivo, esta vez con un campeonato en juego.