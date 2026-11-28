River Plate comenzó a moverse en el mercado de pases y puso sus ojos en Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo de la Selección Argentina que actualmente juega en el Olympique de Lyon de Francia. La dirigencia del Millonario ya inició contactos con su representación para conocer las condiciones de una posible incorporación de cara a la temporada 2027. Sin embargo, no es el único interesado: Boca también lo tiene en carpeta.

Según informó TyC Sports, el presidente de River, Stefano Di Carlo, mantuvo conversaciones preliminares con Kristian Bereit, representante del futbolista. Durante el encuentro, realizado en las oficinas del estadio Monumental, apareció el nombre del defensor como una de las alternativas para reforzar el plantel. Por ahora, no hubo una oferta formal.

Por qué River quiere a Nicolás Tagliafico

La búsqueda del Millonario responde a la necesidad de reforzar el lateral izquierdo. Actualmente, el equipo cuenta con Marcos Acuña y Francisco Ortega en ese sector, aunque la continuidad del primero no está asegurada y sus problemas físicos durante los últimos meses generan preocupación.

En ese escenario, Tagliafico aparece como una alternativa de experiencia y jerarquía internacional. El defensor de 34 años fue campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y tiene una extensa trayectoria en el fútbol europeo.

Además, su situación contractual podría facilitar una eventual negociación. El lateral tiene vínculo con el Olympique de Lyon hasta junio de 2027 y su continuidad en Francia no está asegurada.

Boca también tiene en carpeta al campeón del mundo

El interés por Tagliafico no se limita a River. Boca también sigue de cerca al defensor ante la posibilidad de que Lautaro Blanco reciba ofertas y deje el club en el próximo mercado de pases.

En el Xeneize consideran al exjugador de Independiente como una alternativa para ocupar el lateral izquierdo si se produce una salida. Sin embargo, tampoco hay negociaciones avanzadas ni una propuesta formal.

De esta manera, los dos clubes más importantes del fútbol argentino podrían protagonizar una disputa por el futbolista de la Selección Argentina, aunque su futuro todavía no está definido.

Los otros refuerzos que busca River para 2027

Tagliafico no es el único nombre que aparece en la planificación del Millonario. La dirigencia también pretende incorporar un defensor central, un mediocampista de marca y un delantero para fortalecer el plantel de cara a la próxima temporada.

Entre las alternativas que trascendieron aparecen Tomás Palacios, Mauro Coronel y Alex Arce. La intención es realizar incorporaciones puntuales para mejorar el equipo y recuperar protagonismo en las competencias de 2027.

Por ahora, el nombre de Tagliafico empieza a tomar fuerza en el mercado argentino y tanto River como Boca siguen atentos a su situación en Europa.