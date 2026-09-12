River afronta el Torneo Clausura con un objetivo que va más allá de la clasificación a los playoffs: sumar puntos para mantenerse en la pelea por las copas internacionales. La Tabla Anual será determinante para definir los lugares disponibles para la Copa Libertadores 2027.

La clasificación anual reúne los puntos obtenidos durante las fases regulares del Apertura y el Clausura. Por eso, cada partido que le queda al equipo de Núñez representa una oportunidad para sumar y acercarse a los puestos de clasificación.

El fixture, una parte clave

Con el Clausura en marcha, River deberá afrontar una serie de partidos que pueden ser determinantes para sus aspiraciones. El calendario aparece como un factor central en la pelea por los puntos que necesita para la Tabla Anual.

El Millonario no solo deberá mirar sus propios resultados, sino también lo que suceda con los equipos que compiten por los mismos lugares. La lucha por las copas se definirá a medida que avance el torneo y se acerque el cierre de la fase regular.

Cómo se reparten los cupos

Para la Copa Libertadores 2027, la Liga Profesional contempla distintos caminos de clasificación. Belgrano, campeón del Apertura, ya tiene asegurado un lugar, mientras que el campeón del Clausura y el campeón de la Copa Argentina también accederán a la competencia.

La Tabla Anual otorgará además tres plazas: el primero y el segundo accederán a la fase de grupos, mientras que el tercero ingresará a la segunda fase previa. Los puestos restantes de la clasificación anual determinarán los equipos que disputarán la Copa Sudamericana.

River necesita sumar

En este escenario, River deberá enfocarse en conseguir la mayor cantidad de puntos posibles durante el Clausura. El objetivo será sostenerse en la pelea de arriba y evitar perder terreno frente a los equipos que también buscan un lugar en la Libertadores.

Cada jornada tendrá incidencia directa sobre la Tabla Anual. Por eso, el fixture que le queda al equipo será una pieza fundamental para conocer hasta dónde podrá llegar su aspiración internacional.

Un cierre que será determinante

River afrontará el tramo final del torneo sabiendo que los puntos del Clausura también cuentan para la clasificación anual. La pelea por la Libertadores obligará al Millonario a mantener la atención hasta la última fecha.

El objetivo está claro: sumar, sostenerse en los puestos de privilegio y llegar al cierre del campeonato con posibilidades de conseguir un lugar en la Copa Libertadores 2027.