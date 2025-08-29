River y Unión empatan 0 a 0 por la Copa Argentina

River Plate y Unión de Santa Fe igualan 0-0 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en un encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El primer tiempo del partido, que es transmitido por el canal TyC Sports, ha comenzado el segundo tiempo sin modificaciones en el marcador.

En la primera mitad, el conjunto Millonario tuvo la oportunidad de abrir el marcador a través de un remate de Galoppo que fue bien contenido por el arquero de Unión. Luego, se produjo un fuerte choque entre el delantero de River, Salas, y el portero de Unión, Tagliamonte, en una jugada donde el atacante llegaba con peligro. El arquero se anticipó, impidiendo el gol y quedando adolorido en el césped.

Por su parte, el equipo santafesino también tuvo sus momentos de lucidez. El mediocampista Mauricio Martínez intentó sorprender al portero de River, Franco Armani, con un disparo desde la mitad de la cancha, que se fue por encima del travesaño. Minutos más tarde, Martínez volvió a generar una situación de peligro, con un remate que se desvió y obligó a una intervención defensiva para evitar el tanto.

El duelo se desarrolla en Mendoza y los dos equipos buscan el pase a la siguiente fase de la competencia nacional. El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al equipo que gane entre Barracas Central o Deportivo Riestra.