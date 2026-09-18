River y Vélez acordaron una particular cláusula como parte de la transferencia de Tobías Andrada. El convenio establece que ambos equipos deberían disputar un partido amistoso, aunque no existe certeza de que finalmente se concrete.

El mediocampista de 19 años llegó al Millonario durante el último mercado de pases a cambio de 7,5 millones de dólares. River adquirió el 80% de su pase y Andrada se convirtió rápidamente en una pieza importante del equipo.

La prioridad por dos juveniles

El acuerdo también incluyó una prioridad de compra por dos futbolistas juveniles de Vélez. Se trata de Thiago Villalba, delantero de la categoría 2007, y Simón Parma, extremo nacido en 2008.

El mecanismo funciona como un derecho de tanteo y permite que River sea notificado si Vélez recibe una oferta por alguno de los dos jugadores. En ese caso, el club de Núñez tendrá un plazo estipulado para igualar las condiciones económicas y quedarse con el futbolista.

Andrada se afianza

Desde su llegada, Andrada disputó ocho partidos con River y se fue afianzando dentro del equipo. El mediocampista también consiguió marcar su primer gol con la camiseta del Millonario en el triunfo frente a Atlético Tucumán.

El volante juega más abierto sobre una de las bandas dentro del esquema de Leonardo Ponzio y aporta llegada al área rival. Mientras tanto, River mantiene el beneficio acordado con Vélez sobre sus dos juveniles.