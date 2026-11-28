El procedimiento se realizó en el paraje Difunta Correa, luego de una alerta telefónica que advirtió sobre tres sospechosos. Dos escaparon y uno fue interceptado con seis tramos de cable.

Un operativo policial en el paraje Difunta Correa, en el departamento Jáchal, terminó con un hombre detenido y el secuestro de seis tramos de cables destinados a instalaciones de alta tensión. El procedimiento se realizó durante la tarde del jueves 26 de noviembre, luego de que una comunicación telefónica alertó sobre la presencia de tres sujetos que presuntamente sustraían materiales en ese sector.

De acuerdo con la información policial, todo comenzó alrededor de las 15:15, cuando personal de la Comisaría 21ª recibió un llamado en la base de la dependencia. La comunicación advertía sobre tres hombres que estarían sustrayendo cables en inmediaciones del paraje.

Ante la denuncia, efectivos de la dependencia, conducida por el comisario Fernando César Villalba, se trasladaron hasta el lugar para verificar la situación. Durante un recorrido preventivo, los uniformados observaron a tres hombres que se dirigían hacia la salida del predio.

Sin embargo, al advertir la presencia de los policías, dos de los sospechosos escaparon y lograron alejarse del lugar. El tercero no consiguió hacerlo y fue interceptado por los efectivos cuando transportaba varios rollos de cable de importantes dimensiones.

A partir de esa situación, los uniformados procedieron a identificar al hombre y constataron las características del material que llevaba. Durante el operativo secuestraron seis tramos de cable tipo Protodur, destinados a instalaciones de corriente de alta tensión. Cada uno tenía una longitud aproximada de entre cuatro y seis metros y un diámetro de 25 milímetros.

Tras la intervención inicial, el personal policial dio aviso a la Unidad Fiscal de Investigación Norte, que dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. El sospechoso quedó en calidad de detenido y comunicado, mientras que los elementos secuestrados fueron incorporados a las actuaciones judiciales.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la sede de la Comisaría 21ª de Jáchal, donde continuaron las diligencias correspondientes. La investigación quedó registrada bajo el Legajo de Flagrancia N.º 09/26 y contó con la intervención de la UFI Norte, a cargo del fiscal Dr. Sohar Aballay.

El procedimiento permitió recuperar seis tramos de cable que, por sus características, estaban destinados a instalaciones eléctricas de alta tensión. Mientras avanzaron las actuaciones judiciales respecto del hombre detenido, también quedó pendiente establecer la identidad y el paradero de los otros dos sujetos que escaparon cuando apareció el personal policial.