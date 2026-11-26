Dos hombres, de 40 y 45 años, recibieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional tras una investigación por la sustracción de transformadores eléctricos de la empresa Naturgy. Los delincuentes desarmaban los equipos para extraer los bobinados de cobre y comercializarlos ilegalmente. La Policía realizó allanamientos en Caucete y Chimbas y secuestró tres vehículos, celulares y herramientas.

este es uno de los vehículos secuestrados que estarían vinculados al desarrollo de la actividad ilícita.

Una investigación policial permitió desarticular una banda dedicada al robo de transformadores eléctricos pertenecientes a la empresa Naturgy en distintos puntos de San Juan. Los sospechosos sustraían los equipos, los desarmaban y extraían los bobinados de cobre para venderlos de manera ilegal. Por estos hechos, dos hombres fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional, luego de someterse a un juicio abreviado.

La causa comenzó a partir de una serie de denuncias por la desaparición de transformadores eléctricos registrados durante los últimos meses. A raíz de esos episodios, efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Este iniciaron distintas tareas para establecer quiénes estaban detrás de los robos y cómo operaban.

Con el avance de las averiguaciones, los investigadores lograron reconstruir la modalidad utilizada por los sospechosos. Según se estableció, los involucrados descolgaban los transformadores de sus instalaciones, los trasladaban y posteriormente los desarmaban para retirar los bobinados de cobre que contenían en su interior. Ese material era reducido y comercializado ilegalmente, mientras que la sustracción de los equipos provocaba interrupciones en el suministro eléctrico.

La investigación incorporó a la causa un tambien un Chevrolet Corsa.

Los resultados de las tareas fueron comunicados a la UFI Delitos contra la Propiedad, desde donde solicitaron una serie de medidas judiciales. Las órdenes fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías interviniente y su ejecución quedó a cargo de efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Central D-5.

Entre los vehículos secuestrados hay una moto de 150cc.

En ese contexto, los policías realizaron varios allanamientos en los departamentos Caucete y Chimbas. Los procedimientos terminaron con la detención de dos hombres mayores de edad, identificados por sus apellidos como Aguilar, de 40 años, y Muñoz, de 45. Ambos quedaron vinculados a la investigación como presuntos participantes de los robos denunciados.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron tres automóviles, teléfonos celulares, equipos de comunicación y diferentes herramientas de corte y trabajo. Los elementos quedaron incorporados a la causa y fueron considerados de interés para respaldar las pruebas reunidas durante la investigación.

Finalmente, la situación procesal de los dos acusados se resolvió mediante un juicio abreviado. En esa instancia, ambos recibieron una condena de tres años de prisión de ejecución condicional y deberán cumplir dos años de reglas de conducta.

La sentencia fue dictada por el delito de robo agravado por haber sido cometido en despoblado y por ocasionar la interrupción de un suministro eléctrico, en perjuicio de la empresa Naturgy.

De esta manera, la investigación permitió establecer el circuito utilizado para sustraer los transformadores y recuperar elementos que quedaron bajo análisis judicial. Los dos condenados no deberán cumplir la pena en prisión, aunque quedaron sujetos a las condiciones impuestas por la Justicia durante el plazo establecido.