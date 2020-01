Roban más de 300.000 dólares de una financiera en Córdoba y no hay detenidos

Un total de 300.000 dólares fueron robados de una financiera de la ciudad de Córdoba por un grupo de delincuentes que se hicieron pasar por policías y hasta esta tarde no había ningún detenido por el hecho, informaron fuentes policiales.



Desde la fuerza indicaron a Télam que se está trabajando en la investigación para dar con los autores del ilícito, ocurrido ayer en un local que funciona en la calle 25 de mayo al 200 de la capital cordobesa.



El hecho ocurrió cerca de las 17, cuando una mujer vestida con ropa de oficial de Policía perpetró el robo junto a cinco hombres que decían que realizarían un allanamiento en el lugar por una falsa orden judicial.



Así, ingresaron al local y se llevaron 300.000 dólares, cheques, computadoras y celulares, entre otros elementos, para luego darse a la fuga en dos autos, según detallaron empleados del lugar.



Uno de los trabajadores siguió a los vehículos en su moto particular, pero los perdió de vista en el barrio Juniors.



En tanto, ni este ni ninguno de los empleados resultó herido.



La investigación está a cargo del fiscal Rubén Caro, quien afirmó que está recabando información y relevando las cámaras de seguridad, aunque no se precisó si los ladrones fueron identificados.