Roban valiosas joyas de la cámara del tesoro del Palacio de Dresde en Alemania

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Valiosas joyas fueron robadas hoy en la Bóveda Verde, la famosa cámara del tesoro del Palacio de Dresde, informó el servicio de seguridad del museo, según el jefe de la Oficina de Investigación Criminal de Dresde, Jörg Kubiessa, en una conferencia de prensa en la capital del estado alemán de Sajonia.



La policía presume que dos personas entraron al palacio rompiendo el vidrio de una ventana y que otros autores podrían estar implicados en el robo de alrededor de 100 objetos de la colección de joyas del legendario príncipe elector de Sajonia Augusto el Fuerte (1670-1733), informó la agencia de noticias EFE.



Entre esos objetos figuran botones, hebillas, adornos de sombrero y medallas decorados con diamantes, rubíes, esmeraldas o zafiros cuyo valor "no puede cuantificarse en una sola cifra, ya que el valor artístico del conjunto supera al material", dijo a la prensa Marion Ackermann, directora general de las Colecciones Estatales de Arte de Dresde.



"No se puede entender la historia de Sajonia sin la Bóveda Verde de Dresde y sin las Colecciones Estatales de Arte", añadió el primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, al dar cuenta de la envergadura simbólica del robo a las Colecciones Estatales de Arte de Dresde, uno de los conjuntos de museos, 15, más antiguos, grandes e importantes del mundo.



El legendario príncipe elector de Sajonia, Augusto el Fuerte (1670-1733), hizo construir la cámara del tesoro entre 1723 y 1730 en el "Residenzschloss" nombre del Palacio que exhibe al público una parte histórica, en las salas de la planta baja recientemente restauradas como eran originalmente, y piezas especiales en la planta alta.



Uno de los objetos más valiosos de la Bóveda Verde se expone desde hoy en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York: el Diamante Verde, un diamante natural de 41 quilates considerado el préstamo más espectacular de la exposición "Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe" (“Hacer maravillas: ciencia y esplendor en las Cortes de Europa”) que presenta el museo neoyorquino hasta el 1 de marzo 2020.