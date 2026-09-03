Un importante robo sacudió durante las primeras horas de este jueves a la localidad de Media Agua, en el departamento Sarmiento. Un grupo de delincuentes ingresó a un conocido trozadero ubicado en la intersección de calle Barboza y avenida San Martín y se llevó un millonario botín.

De acuerdo con la información publicada por Tiempo de San Juan, los ladrones actuaron durante la madrugada y habrían planificado el ingreso para evitar ser descubiertos por los vecinos. El botín incluyó una suma cercana a los $10.000.000 en efectivo y una importante cantidad de mercadería.

Ingresaron por una obra lindera

Para acceder al comercio, los delincuentes aprovecharon una obra en construcción ubicada junto al predio. Desde ese lugar lograron llegar hasta el fondo del trozadero y forzaron las estructuras de hierro de un portón de rejas.

Los autores retorcieron y dañaron los hierros hasta conseguir abrir un acceso e ingresar al establecimiento. Una vez en el interior, recorrieron el lugar y sustrajeron el dinero y distintos productos que se encontraban en el comercio.

Se llevaron carnes y fiambres

Además del dinero en efectivo, los delincuentes cargaron con un importante volumen de mercadería. Entre lo sustraído se encuentran cortes de carne vacuna, pollos enteros y distintos tipos de fiambres.

La cantidad de productos robados llamó la atención de los investigadores, debido a la logística que habría sido necesaria para retirar y trasladar todo el botín desde el interior del establecimiento.

Investigan quiénes fueron los responsables

La investigación quedó en manos de efectivos de la Comisaría 8ª de Sarmiento, quienes trabajan para determinar quiénes participaron del golpe y establecer cómo lograron escapar con el dinero y la mercadería.

Por el momento, los autores permanecen prófugos y los investigadores buscan reunir elementos que permitan identificarlos.