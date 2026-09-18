Robaron $20.000.000 a una perfumería que está cerca de la Policía Central

Una suma aproximada de $20.000.000 en bienes fue sustraída de una perfumería y regalería situada en la zona céntrica de la Capital sanjuanina, sobre calle General Acha, entre Santa Fe y Córdoba. El hecho ocurrió durante la tarde, en el lapso en que el establecimiento permanecía cerrado al público.

Efectivos de la Comisaría 3ª acudieron al lugar el miércoles por la tarde tras el llamado de la dueña del local, de apellido Chacón, quien alertó a la línea de emergencias 911 sobre el desorden y la ausencia de diversos productos.

La víctima detalló en su testimonio que el ilícito se perpetró entre las 18 y las 21 del miércoles, momento en el que abandonó el inmueble para acudir a misa. Al retornar, constató la falta de mercadería, sobre todo perfumes, además de aparatos de telefonía celular, tarjetas y otros objetos personales. Desde la fuerza policial confirmaron que el avalúo global de lo sustraído alcanza los $20.000.000.

Un elemento determinante en la inspección fue que el acceso principal no registraba marcas de violencia. La damnificada detectó un material de consistencia pastosa en el cerrojo, lo que orienta las sospechas hacia el uso de una copia o duplicado de la llave por parte de los autores. La Policía lleva adelante las tareas técnicas para esclarecer la mecánica del ingreso e identificar a los responsables.

En su declaración, Chacón añadió que cerca de las 17, minutos antes de su salida, "una mujer delgada y vestida con prendas oscuras se presentó frente al comercio y golpeó la puerta", comportamiento que le resultó extraño. Las autoridades trabajan en determinar la identidad de dicha persona para esclarecer si posee algún tipo de vinculación con la causa.