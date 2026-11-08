Un peligroso atraco a mano armada sacudió al departamento Pocito en las últimas horas. Alrededor de las 19:30 horas, un conductor de la plataforma Didi fue víctima de un emboscada por parte de tres delincuentes en la intersección de calle Constitución y Proyectada, en el interior del Barrio Teresa de Calcuta.

La secuencia violenta ocurrió justo cuando el chofer, un joven de 27 años a bordo de un Fiat Cronos, terminaba de dejar a un pasajero en la zona. En ese instante fue abordado por tres sujetos.

Dos de los malvivientes irrumpieron en el vehículo: uno se posicionó en el asiento del acompañante y le apuntó directamente con un revólver en la cabeza, mientras que el segundo se ubicó en la parte trasera y le apoyó un destornillador a la altura de las costillas bajo severas amenazas para que entregara sus pertenencias. El tercer cómplice permaneció en el exterior del auto cumpliendo el rol de campana.

Tras apoderarse del teléfono celular de la víctima, los tres asaltantes emprendieron la fuga a pie por las calles del barrio. Minutos después, efectivos del Comando Sur que realizaban recorridas de prevención fueron alertados por el automovilista e iniciaron un operativo de búsqueda en conjunto con personal motorizado de la Base Calcuta, mientras el propio damnificado recorría las inmediaciones para dar con los agresores.

La búsqueda dio un giro decisivo en el cruce de calle Frías y Proyectada, donde los uniformados detectaron una gresca en la vía pública. Al acercarse, constataron que el chofer increpaba a uno de los sospechosos al grito de "esa rata me puso el arma en la cabeza y me robó el celular". Los agentes intervinieron de inmediato y concretaron la aprehensión del imputado, identificado como Ahumada, de 22 años.

Por directiva judicial, el aprehendido quedó alojamiento en sede policial bajo la carátula de Robo Doblemente Agravado por el uso de Arma de Fuego en Poblado y en Banda, con intervención directa de la UFI Delitos Contra la Propiedad.



