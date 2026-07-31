Una mujer sufrió el robo de su mochila cuando estaba por ingresar a su vivienda en el departamento Chimbas y, gracias al aporte de un vecino que siguió a los sospechosos y al rápido despliegue policial, dos jóvenes terminaron detenidos pocas horas después. El procedimiento quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia bajo el Legajo N° 43/2026.

El episodio ocurrió cerca de las 14 del jueves 30 de julio en el Barrio Conjunto 12, donde la damnificada, identificada como Olga Alejandra Chena, de 39 años, fue sorprendida por dos delinceuntes que le arrebataron una mochila de cuero negra cuando estaba por ingresar a su domicilio.

La mochila recuperada fue reconocida por la damnificada, pero no tenía las pertenencias de la víctima.

Según la información policial, dentro del bolso llevaba un recibo de sueldo, tarjetas de débito a su nombre y una campera de algodón. La víctima manifestó que no alcanzó a observar con claridad el rostro de los autores.

Tras recibir el aviso, efectivos del móvil H18 de la División Comando Radioeléctrico Norte, a cargo de la subinspectora Sabrina Rodríguez y del cabo Gabriel Arroyo, llegaron al lugar y entrevistaron a la mujer. Luego de informar la situación al sistema acusatorio, las actuaciones fueron derivadas a la UFI Delitos contra la Propiedad para continuar con la investigación.

Mientras tanto, otro móvil policial realizaba recorridas por la zona cuando un vecino, relató que había presenciado el momento del robo. El hombre explicó que llegaba a su casa cuando observó que dos sujetos le arrebataron la mochila a la mujer. Sin dudarlo, comenzó a seguirlos y logró ver que ambos ingresaron a viviendas ubicadas en el Barrio San Francisco II. Sin embargo, al advertir que varias personas salieron desde el interior de esos domicilios, decidió retirarse.

Poco después, cuando observó la presencia policial en el barrio, el testigo aportó toda la información obtenida. Mientras brindaba su testimonio, dos hombres aparecieron en el lugar y comenzaron a arrojar piedras contra él. En ese momento, el vecino los reconoció como los mismos que habían cometido el arrebato.

Esa situación dio inicio a una persecución en la que también colaboró personal de la Motorizada 3. Finalmente, en el interior del Barrio San Francisco II, sobre una calle proyectada, el cabo Gabriel Arroyo detuvo a Néstor Francisco Maldonado, de 20 años, quien llevaba consigo una mochila con las mismas características denunciadas por la víctima. A pocos metros, el cabo Jorge Mercado y el cabo Alejandro Díaz aprehendieron a Kevin Alexis Maldonado, también de 20 años.

Los investigadores informaron que ambos vestían la misma ropa descripta por la vìctima y el testigo durante el seguimiento, circunstancia que reforzó la sospecha sobre su participación en el hecho. Además, la mochila fue secuestrada y posteriormente reconocida por la víctima Olga Chena como de su propiedad. No obstante, el resto de los objetos que llevaba en su interior no fue recuperado durante el procedimiento.

Los dos acusados fueron trasladados a la Comisaría 26° junto con los elementos secuestrados. Más tarde, el ayudante fiscal Mario Quiroga informó que, por directivas del fiscal de turno, se inició el procedimiento especial de Flagrancia, mientras la investigación continuó para determinar las responsabilidades de ambos jóvenes en el robo.