Robaron a uno de los médicos que atiende al papá de Lionel Messi

Un grupo de personas ingreso al consultorio del doctor Norberto Bernardo en la Ciudad de Buenos Aires para sustraer equipos informaticos. El hecho ocurrio en la sede del Centro Argentino de Urologia, situada en la calle Jose E. Uriburu 1471, poco antes del 17 de julio. La justicia federal de Comodoro Py investiga si el motivo fue el robo de hardware o si existia un interes especifico por los datos medicos de Jorge Messi almacenados en las computadoras.

En relacion al estado de salud del hombre de 68 años, el entorno del futbolista emitio un comunicado el 18 de junio. En aquel texto informaron que "Jorge Messi, de 68 años, atraviesa una situación de salud por la que se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente".

Tambien expresaron su malestar por los rumores y subrayaron que es importante respetar la privacidad de un cuadro que requirio internacion tanto en Rosario como en Buenos Aires.

La causa judicial se encuentra bajo secreto de sumario. Aunque se realizaron allanamientos en los domicilios de sospechosos durante la semana pasada, los equipos aun no fueron recuperados.

Existen dos personas imputadas que deberan declarar cuando finalice la feria judicial a fin de mes. Por su parte, Lionel Messi visito recientemente a su padre en Rosario tras volver de Estados Unidos, antes de retomar sus actividades habituales.