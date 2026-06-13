Robaron botines y pelotas en la concentración del plantel de Inglaterra

La selección de Inglaterra comenzó su participación en el Mundial 2026 envuelta en un escándalo, luego de que le robaran botines, pelotas oficiales y parte de su indumentaria antes de su primer entrenamiento en Kansas City.

El hecho ocurrió durante el traslado del cargamento desde su base de preparación en Florida hacia el predio Swope Soccer Village, en Missouri, donde el equipo tenía previsto entrenarse este sábado.

Entre los elementos sustraídos se encuentran los botines de varios jugadores, balones oficiales del torneo, uniformes y material clave para los entrenamientos, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel.

La policía de Kansas City confirmó que ya detuvo a dos sospechosos vinculados al caso, quienes quedaron bajo custodia mientras avanza la investigación.

En paralelo, la Federación de Fútbol Inglesa trabaja junto a las autoridades locales para recuperar los objetos robados o conseguir reemplazos en el menor tiempo posible, con el objetivo de no alterar la preparación del equipo.

El plantel tenía previsto realizar su primera práctica en la tarde de este sábado, aunque la falta de equipamiento podría obligar a modificar los planes.

Inglaterra debutará el próximo miércoles frente a Croacia en Dallas, por el Grupo L, y luego enfrentará a Ghana el 23 de junio y a Panamá el 27.

Pese al contratiempo, el equipo llegaba en buena forma tras una preparación positiva en West Palm Beach, donde consiguió victorias en amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica.

Ahora, la prioridad pasa por resolver la situación logística y evitar que el incidente tenga impacto en el rendimiento deportivo en el inicio del torneo.