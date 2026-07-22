Robaron cajas registradoras y mercadería de una galería en Albardón

Una escena de desolación encontró Paula Sánchez el lunes por la mañana al abrir su local comercial Mundo Creativo. El negocio, ubicado en el Paseo La Laja sobre la calle homónima en Albardón, fue blanco de un saqueo durante la noche del domingo o la madrugada del lunes. Los autores del hecho lograron ingresar al salón tras forzar y romper la puerta de vidrio del frente del establecimiento.

Una vez en el interior, los delincuentes se tomaron el tiempo para sustraer una gran cantidad de artículos entre los que se encontraban objetos de bijouterie, maquillaje, mochilas y juguetes.

Además de la mercadería, se llevaron numerosas piezas de librería y dos cajas registradoras que contenían el dinero en efectivo de la recaudación. Aunque no se precisó el monto exacto de dinero sustraído, las autoridades confirmaron que el perjuicio económico para la propietaria es importante.

El local cuenta con un sistema de cámaras de seguridad, pero las investigaciones preliminares determinaron que los dispositivos no estaban funcionando al momento del ataque. Ante esta situación, Sánchez se presentó en la Comisaría 18ª para poner en conocimiento a la policía sobre lo sucedido. El hecho generó preocupación en la zona ya que los atacantes actuaron con total impunidad aprovechando la oscuridad de la madrugada para desvalijar el conocido local de la galería.