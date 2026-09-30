Un kiosco que funciona dentro de una escuela de Rawson fue blanco de un robo durante la madrugada de este martes. Los delincuentes ingresaron al predio de la Escuela Primaria Gabriela Mistral, ubicada en calle Tierra del Fuego, en el barrio Obrero, y se llevaron un horno eléctrico y mercadería valuada en aproximadamente $1.000.000.

El hecho fue descubierto alrededor de las 9:23, cuando el responsable de la concesión del kiosco, identificado como el señor Fernández, constató que el pequeño comercio había sido prácticamente vaciado.

Cómo ingresaron

De acuerdo con la información aportada por fuentes judiciales, los desconocidos lograron entrar al establecimiento educativo después de escalar el cierre perimetral.

Una vez dentro del predio, se dirigieron directamente hacia el kiosco y forzaron y rompieron los candados de la puerta para poder ingresar.

Los delincuentes aprovecharon la madrugada para concretar el robo y escapar antes de que comenzara la actividad habitual en la escuela.

Qué se llevaron

Entre los elementos sustraídos se encuentra un horno eléctrico, además de una importante cantidad de productos que estaban destinados a la venta en el kiosco.

Según precisó el damnificado a los efectivos policiales, los ladrones se llevaron paquetes de galletas, golosinas y bebidas, entre otros productos. El valor total de la mercadería robada fue estimado en $1.000.000.

El kiosco funciona dentro del establecimiento y está a cargo de un concesionario, quien quedó como damnificado por el hecho.

Investigan el robo

Tras descubrir el ingreso de los delincuentes, se realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 6ª de Villa Krause.

La investigación quedó en manos de personal de la Brigada de Investigaciones Sur, bajo las directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Por el momento, se busca determinar quiénes fueron los responsables del robo y reconstruir cómo lograron ingresar y retirarse del predio escolar durante la madrugada.