Dos ladrones fueron detenidos este miércoles en Chimbas luego de haber sustraído la unidad exterior de un aire acondicionado de una vivienda y haber intentado escapar al advertir la presencia policial. El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Norte y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia.

El episodio ocurrió alrededor de las 18.20 en una vivienda ubicada sobre calle Corrientes Oeste, en Villa Ramos. Según la información oficial, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó que dos personas estaban retirando el motor de un equipo de aire acondicionado instalado en el frente de una casa.

A partir de esa comunicación, personal del Comando Radioeléctrico Norte que realizaba recorridas preventivas en la jurisdicción de la Comisaría 17.ª se dirigió inmediatamente hacia el lugar para verificar la situación y tratar de localizar a los sospechosos.

Los ladrones fueron identificados como Héctor Rubén Luna de 25 años y Lucas Manuel Robledo de 38 años.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por el denunciante, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones. Minutos después, cuando recorrían la zona de calles Corrientes y Chaco, observaron a dos hombres que coincidían plenamente con la descripción brindada. Uno de ellos vestía un buzo de color rojo y negro, mientras que el otro llevaba un buzo gris.

Al momento de ser identificados, ambos transportaban la unidad exterior de un aire acondicionado, elemento que coincidía con el denunciado como sustraído de la vivienda ubicada en Villa Ramos.

De acuerdo con las actuaciones policiales, los sospechosos advirtieron la presencia de los móviles policiales e intentaron escapar a la carrera con el objetivo de evitar su detención. Sin embargo, los efectivos iniciaron una persecución que culminó pocas cuadras después, donde lograron reducirlos sin que se registraran mayores incidentes.

Una vez controlada la situación, los policías identificaron a los detenidos como Héctor Rubén Luna de 25 años domiciliado en la Villa Ramos y es vecino de la víctima y Lucas Manuel Robledo de 38 años domiciliado en calle Hipólito Ial 200 oeste en Chimbas

Durante el procedimiento secuestraron el motor del aire acondicionado, que posteriormente quedó incorporado a la causa como elemento de prueba y sería restituido a su propietario conforme avanzaran las actuaciones judiciales.

Tras las aprehensiones, ambos quedaron a disposición de la UFI Flagrancia, que tomó intervención para iniciar el procedimiento correspondiente e investigar las circunstancias en las que se produjo el hecho.