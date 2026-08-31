Robaron en el Santuario San José de Jáchal y se llevaron dinero de la alcancía

Un robo fue descubierto durante la madrugada en el Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal, ubicado frente a la Plaza San Martín, luego de que desconocidos ingresaran al templo tras romper una de sus ventanas y sustrajeran el dinero que se encontraba en la alcancía destinada a las donaciones de los fieles.

El hecho fue advertido durante las primeras horas del día por el personal de limpieza, que al ingresar al santuario encontró los daños en una de las aberturas y dio aviso de lo ocurrido. Al revisar el interior, constataron que la alcancía había sido destrozada y que el dinero que contenía había sido sustraído.

De acuerdo con la información difundida sobre el episodio, los autores habrían ingresado al edificio luego de forzar y romper una ventana. Una vez dentro, se dirigieron hasta el lugar donde estaba ubicada la alcancía, la violentaron y escaparon con las donaciones.

Denuncia e investigación

Tras tomar conocimiento del robo, el padre Gustavo Vaca realizó la denuncia correspondiente ante la Policía. A partir de esa presentación, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) intervino en el caso y comenzó con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho e intentar identificar a los responsables.

Entre las medidas previstas se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, que podrían aportar información sobre el momento en que ocurrió el ingreso al templo y sobre las personas que participaron del robo.

El episodio generó preocupación en la comunidad religiosa, particularmente porque, según señalaron desde el entorno de la parroquia, en los últimos tiempos se habrían registrado otros robos y faltantes en el santuario.

El Santuario San José constituye además uno de los espacios religiosos más reconocidos del centro de Jáchal, por lo que el hecho generó inquietud entre quienes concurren habitualmente al templo.