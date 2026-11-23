Dos hombres fueron detenidos en Capital luego de ser sorprendidos mientras trasladaban una puerta de madera que había sido sustraída de una vivienda en estado de abandono. El procedimiento fue realizado por personal de Motorizada 01, que recibió una alerta sobre el ingreso de dos sujetos a un inmueble ubicado en calle San Lorenzo Este.

Según fuentes policiales, los sospechosos habían ingresado a la propiedad y luego salieron con una puerta, desplazándose por San Lorenzo hacia el oeste y posteriormente por avenida Rioja hacia el norte. Con las características aportadas, los efectivos realizaron recorridas por las inmediaciones hasta localizarlos en la intersección de avenida Rioja y Monteagudo.

El secuestro de una puerta de madera

Al momento de la aprehensión, los dos hombres trasladaban el elemento entre ambos. Se trataba de una puerta de madera color marrón claro, de aproximadamente 90 centímetros de ancho por 2,10 metros de alto, que tenía cerradura y picaporte de color plateado.

Tras el procedimiento, los efectivos entrevistaron a testigos, quienes manifestaron haber observado a los sospechosos. También se presentó el damnificado y, luego de revisar el interior, constató el faltante de una puerta de madera.

La causa quedó bajo el procedimiento de flagrancia

Los aprehendidos fueron identificados como Néstor Morán, de 37 años, y Sergio Maldonado, de 39. Ambos quedaron vinculados a una causa por el delito de hurto simple.

De acuerdo con el informe, intervino el sistema acusatorio y se dispuso la presencia del doctor Solera. Luego de la comunicación con la fiscal de turno, se inició el procedimiento especial de flagrancia. La actuación fue recibida en la Comisaría Segunda. Además, personal de Criminalística realizó el relevamiento fotográfico del elemento secuestrado.