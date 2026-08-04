Un fotógrafo profesional sanjuanino sufrió un millonario robo durante la madrugada de este lunes, cuando un delincuente solitario trepó por el frente de su vivienda ubicada sobre calle San Luis, entre Sarmiento y Catamarca, recorrió los techos y logró ingresar al inmueble por una ventana trasera. El ladrón permaneció unos ocho minutos dentro de la casa y escapó con equipos de trabajo valuados en aproximadamente $9.500.000.

El damnificado pidió colaboración para encontrar sus pertenencias. (Gentileza)

El damnificado, Hugo Mauricio Gómez, contó que al momento del hecho no había nadie en la vivienda. La denuncia fue radicada en la Comisaría 2ª de Concepción, mientras que una cámara de seguridad de una casa vecina permitió registrar tanto el ingreso como la huida del sospechoso.

De acuerdo con las imágenes y el relato del fotógrafo, el delincuente trepó por el frente del domicilio, caminó por los techos, descendió hasta la terraza e ingresó por una ventana trasera que no tenía traba. Una vez dentro, tomó los equipos y salió nuevamente por el mismo sector.

Gómez aseguró que el sujeto estuvo aproximadamente ocho minutos en el interior de la vivienda. Entre los elementos sustraídos se encuentra una cámara digital Mirrorless Sony A7 IV (ILCE-7M4), un lente Sony FE 50 mm F1.8 y otro Sony FE 28 mm F2, además de tres baterías Sony serie Z y un cargador Sony BC-QZ1.

El botín también incluyó un sistema de micrófonos DJI Mic Mini, compuesto por dos transmisores, un receptor y un estuche de carga, además de un dron DJI Air 2S Fly More Combo, con tres baterías adicionales.

A esos elementos se sumaron una computadora Lenovo ThinkPad L14 Gen 4, una mochila profesional para cámara SLR, una linterna LED RGB SmallRig de 7.500 mAh, cables y distintos accesorios utilizados para el trabajo fotográfico.

“Se llevó mis herramientas de trabajo”, lamentó Gómez tras descubrir el robo. El fotógrafo explicó además que la pérdida representa un fuerte golpe económico porque muchos de los equipos todavía los está pagando y tienen apenas cuatro o cinco meses de uso.

La cámara de seguridad de la vivienda vecina se convirtió ahora en una de las principales pistas para intentar identificar al responsable. En las imágenes quedó registrado el momento en que el sospechoso trepó hasta la propiedad y también cuando abandonó el lugar con los elementos robados.

Mientras avanza la investigación, Gómez solicitó la colaboración de la comunidad. En particular, pidió estar atentos ante posibles publicaciones de venta de la cámara, los drones, la computadora, lentes u otros equipos con características similares, ya que cualquier dato podría ayudar a recuperar sus herramientas de trabajo.