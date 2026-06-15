Robaron la casa de un reconocido médico sanjuanino y escaparon con $3.000.000

Un importante robo fue descubierto en una vivienda de Capital perteneciente al reconocido médico sanjuanino Ricardo Luluaga, quien se encuentra fuera del país de vacaciones en Estados Unidos. Los delincuentes ingresaron al inmueble y se llevaron alrededor de 3 millones de pesos.

El hecho salió a la luz cuando una mujer de 64 años, encargada de cuidar la casa durante la ausencia de sus propietarios, escuchó que la alarma del domicilio se activó en dos oportunidades. Ante la sospecha de que algo podía haber ocurrido, decidió acercarse hasta la vivienda.

Al ingresar al lugar, la mujer advirtió ruidos extraños provenientes de distintos sectores de la propiedad. Por ese motivo salió rápidamente y dio aviso a la Policía para que interviniera.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio realizaron una inspección, con autorización de la cuidadora, y confirmaron que la vivienda presentaba signos de haber sido violentada. Los investigadores encontraron daños en distintos elementos del sistema de seguridad, entre ellos sensores de movimiento y cámaras de vigilancia.

Según las primeras actuaciones, los delincuentes habrían utilizado una reja ubicada en una ventana del primer piso como punto de acceso. Ese sector de la vivienda fue hallado con daños compatibles con un ingreso forzado.

Tras ingresar al inmueble, los autores del robo lograron apoderarse del dinero y escaparon sin ser identificados hasta el momento. La investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes, que trabajan para determinar cómo ocurrió el ingreso y dar con los responsables.