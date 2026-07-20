Robaron la casa de Wanda Nara mientras estaba en la final del Mundial

Un momento de gran angustia afectó a la familia de Wanda Nara durante la jornada del domingo 19 de julio de 2026. Mientras la conductora se encontraba en Estados Unidos para presenciar la final del Mundial entre España y Argentina, tres individuos ingresaron a su propiedad ubicada en Milán. En el interior de la vivienda de campo estaban sus cuatro hijos bajo el cuidado de su abuela, Nora Colosimo.

La noticia trascendió a través de las redes sociales de la propia protagonista, quien se encontraba en el evento junto a figuras como Zaira Nara, Pampita, Jimena Barón y Stefi Roitman. Según relató la empresaria sobre lo ocurrido, "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron 3 personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos". Ante esta situación de urgencia, la conductora abandonó sus tareas de manera inmediata.

Maxi López también estaba en territorio estadounidense desempeñando funciones para el canal Telefe durante el torneo. La conductora brindó más detalles sobre el incidente al revelar que "Entraron 3 personas a robar a mi casa de campo en Milán" y destacó la intervención de las fuerzas de seguridad. La mediática también utilizó sus plataformas para expresar que "Entraron 3 personas a robar", resumiendo el impacto del hecho.

El grupo familiar busca ahora la manera de retornar a Europa para asistir a los menores y gestionar la pérdida de diversos elementos personales. Al respecto, la modelo manifestó su "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia".