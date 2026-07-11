Robaron más de $157 millones a una familia que estaba de vacaciones

Una familia del departamento Santa Lucía sufrió la pérdida de sus ahorros y pertenencias mientras se encontraba fuera de la provincia por un viaje. El robo ocurrió en la vivienda de los Lenzano, donde delincuentes ingresaron tras romper un ventanal principal. El hecho fue descubierto por una vecina que asistía diariamente al domicilio para cuidar a la mascota de los propietarios.

Al entrar a la propiedad, los ladrones se apoderaron de 80.000 dólares en efectivo y diversos objetos de valor, como joyas y relojes, valuados en 15.000 dólares adicionales. Este primer conjunto de bienes representa unos $141 millones. Los autores también se llevaron 10.000 euros, cifra que ronda los 17 millones de pesos según el cambio actual. En total, el perjuicio económico para los damnificados supera los $157 millones.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el inmueble registraron el momento del ataque. En las filmaciones se puede observar a tres individuos que entraron a la casa el jueves, minutos antes de las 21.

El caso es investigado por personal de la Comisaría 5ª, que actualmente analiza las imágenes y realiza el relevamiento de pruebas para identificar a los responsables y determinar cómo lograron entrar sin ser detectados.