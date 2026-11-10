Robaron más de 20 celulares, se fugaron y atraparon a los cuatro ladrones

El damnificado Gabriel Nicolás Calivar, de 26 años, sufrió un importante delito en su comercio America ID, ubicado en calle Las Heras 111. Los imputados en el caso fueron identificados como Narváez Kevin, de 19 años, Zárate Andrés Jeremías Nazareno, de 32 años, Pérez Santiago, de 19 años, y el menor Agustín Tiziano Gonzáles, de 16 años.

Efectivos de la Motorizada 01 tomáron conocimiento del hecho en curso vía HT mientras realizaban patrullajes de prevención por la zona capitalina. De inmediato, móviles de la Brigada Central iniciaron la persecución de un Chevrolet Corsa color blanco, dominio LMD 581, que escapaba a alta velocidad por calle Las Heras.

A la altura de calle Alberdi, las patrullas policiales advirtieron el avance del vehículo sospechoso y procedieron a girar para continuar el seguimiento coordinado en dirección al norte. Finalmente, al llegar a la esquina de calle Falucho, personal del Comando Urbano logró interceptar el rodado y concretar la aprehensión de los cuatro involucrados.

En el asiento trasero del auto, los uniformados hallaron un bolso negro que contenía 21 teléfonos celulares Apple, una caja de seguridad cerrada marca Gadnic con llaves y tarjetas varias. Entre los equipos secuestrados había modelos iPhone 14 pro max morado, grafito y dorado, iPhone 16 pro rosa y dorado, iPhone 13 en distintos tonos, iPhone 12 pro max, iPhone 15 pro gris y un iPhone 11 pro dorado.

El ayudante fiscal doctor Martín Morando se presentó en la escena y dio inicio al procedimiento de flagrancia mediante el legajo 38/26 de Comisaría 4ta. Los mayores fueron imputados por robo agravado por efracción, escalamiento, en poblado y en banda, y por la participación de un menor. Por su parte, la doctora Elba Mani ordenó el traslado del adolescente al CAD para ser entregado a sus progenitores.