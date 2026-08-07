Robaron más de $3.000.000 a la Parroquia Nuestra Señora de la Merced

El corazón de la ciudad de San Juan se vio sacudido por un hecho delictivo que afectó a la comunidad religiosa local. Nora Guevara, encargada de la administración de la Parroquia Nuestra Señora de La Merced, descubrió durante la tarde del jueves que alguien había ingresado a las dependencias privadas del establecimiento para sustraer una suma millonaria. El faltante asciende a $3.000.000, dinero que provenía exclusivamente de las limosnas y donaciones de los fieles.

El robo tuvo lugar en una oficina situada detrás del templo principal, en la intersección de las calles Caseros y Rivadavia. Según explicaron los investigadores del caso, es sabido que la parroquia permanece abierta, situación que habría sido aprovechada por el delincuente para entrar sin levantar sospechas en un momento de distracción.

Una vez en el interior, el autor del hecho se dirigió hacia un sector específico de la oficina. Versiones judiciales indicaron que "de esa forma accedió hasta el lugar donde se encuentra un armario y allí violentó un secreter en el que guardaban las limosnas y las donaciones" para hacerse con el botín.

A pesar de la ubicación céntrica de la parroquia, el responsable logró escapar sin ser detectado por los presentes o los transeúntes de la zona. El personal administrativo recién notó que el mobiliario había sido forzado en la tarde del jueves seis de agosto.

La denuncia fue radicada formalmente ante la Comisaría tercera y actualmente el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad encabeza las tareas para intentar dar con el paradero del sospechoso y recuperar los fondos robados.