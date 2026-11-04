Robaron millones en materiales de una escuela en 25 de Mayo

Un robo millonario afectó a una escuela en construcción ubicada en el departamento 25 de Mayo. El hecho delictivo afectó directamente a los responsables del proyecto a cargo de la firma Terusi Construcciones, junto con los delincuentes que ingresaron al predio durante el fin de semana.

El faltante fue descubierto el lunes 2 de noviembre cuando el personal regresó al predio ubicado en calle Enfermera Medina, entre calle 4 y Antonio Torres. Los delincuentes rompieron los candados de un contenedor y un aula usados como depósitos para concretar el robo.

Entre los elementos sustraídos se llevaron 22 rollos de cable unipolar de 100 metros cada uno, otros 100 metros de cable protodur y 7 alargues. Los malvivientes también sustrajeron 16 ruedas para andamios, 3 válvulas de esclusa y 1 caja de electrodos de 20 kilos.

El botín se completó con cajas de tomacorrientes, paquetes de caños eléctricos de PVC y 1 cámara de seguridad. Las autoridades de la Comisaría 10ª, la Brigada de Investigación Este y la UFI Delitos contra la Propiedad investigan el hecho sin detenidos hasta el momento.