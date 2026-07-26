La comunidad de la capilla Nuestra Señora del Tránsito atraviesa momentos de profunda tristeza e indignación luego de que delincuentes ingresaran nuevamente al predio y robaran materiales de construcción fundamentales para continuar con las obras de restauración del templo.

Se trata del segundo hecho de inseguridad que sufre el edificio religioso en menos de 60 días, una situación que compromete el avance de los trabajos y pone en riesgo la inauguración de la capilla totalmente renovada, prevista para el próximo 15 de agosto, en el marco de las fiestas patronales en honor a la Virgen.

La noticia fue confirmada por el padre Martín Reta mediante un mensaje difundido en las redes sociales de la Parroquia Sagrada Familia. Con evidente pesar, el sacerdote explicó que toda la comunidad trabajaba con entusiasmo para llegar a tiempo con las obras.

"Teníamos toda la ilusión y, lamentablemente, se han robado el material de trabajo para la restauración", lamentó.

Entre los elementos sustraídos se encuentran varios rollos de membrana y otros insumos indispensables para la reparación de los techos, materiales considerados esenciales para finalizar la puesta en valor del edificio.

El pedido de la capilla en redes. (Gentileza)

El sacerdote explicó que el primer robo no había sido difundido públicamente con la esperanza de evitar nuevos inconvenientes, pero el segundo episodio los llevó a pedir el acompañamiento de la comunidad para poder reponer lo perdido y completar las obras.

La denuncia ya fue radicada ante la Policía y la investigación quedó en marcha. Mientras tanto, el padre Martín Reta pidió la colaboración de los vecinos para aportar cualquier información que permita identificar a los responsables.

"Somos un pueblo chico, nos podemos y nos tenemos que cuidar más. Les pedimos que, si saben algo o han visto algún movimiento raro, lo denuncien", expresó.

La comunidad religiosa ahora apela a la solidaridad de los fieles y vecinos para recuperar los materiales robados y concretar el objetivo de reabrir la capilla restaurada durante las celebraciones patronales del próximo 15 de agosto.