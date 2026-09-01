Dos hombres ingresaron a una vivienda de Albardón mientras sus ocupantes se encontraban en el fondo de la casa y se llevaron dos mochilas con dinero, documentación y tarjetas. La denuncia fue realizada en la Comisaría 18 por Camila Castro, quien además reunió registros de cámaras que, según explicó, permitieron identificar a los sospechosos.

Según relató Castro, el hecho ocurrió cuando la familia estaba dentro de la vivienda. “Se han metido a la casa mientras estábamos en el fondo”, explicó a DIARIO HUARPE. Los autores se llevaron la mochila de su madre y la de ella. En ambas había billeteras, documentación y tarjetas de crédito.

También sustrajeron una billetera perteneciente a la madre de la joven, en la que se encontraba una tarjeta de los abuelos, ya que ella es apoderada y utiliza ese medio de pago para realizar compras de medicamentos y mercadería.

La denunciante aseguró que una de esas tarjetas fue utilizada de manera reiterada. “Esa tarjeta también ha sido una de las que más han ocupado por lo que era débito. Así que la han estado pasando en todos lados”, señaló.

Compras después del robo

Tras el ingreso a la vivienda, las tarjetas fueron utilizadas para realizar distintas compras en comercios cercanos. Castro indicó que los sospechosos serían José Ricardo Antunes y Richard Roble, ambos de Albardón.

De acuerdo con la denuncia, entre las compras realizadas aparecen carne para asado, bebidas, fernet, cerveza, pañales y un celular. También se registraron compras en Shein y otras realizadas fuera de esos comercios.

Castro explicó que pudo reconstruir parte del recorrido mediante las cámaras de seguridad. “Sabemos que son ellos porque es Albardón, todos se conocen, y mediante las cámaras que tengo del local, que se ve cómo se acercan, y después cámaras que me han dado los negocios, están con la misma vestimenta”, afirmó.

Las cámaras registraron el momento

La denunciante contó que el martes 25 los sospechosos fueron captados cuando se acercaban al comedor de la vivienda. Según su relato, las cámaras propias solamente alcanzan a registrar la zona de ingreso. "Se ve que están vigilando si se ve alguien o no”, explicó.

La situación judicial

Castro también se refirió a la situación de Antunes. “A Antunes lo metieron preso el 27 y al otro día lo soltaron por orden del fiscal”, afirmó. Sobre lo que pueda ocurrir después, indicó: “No sabemos si van a hacer algo más”.

La denunciante describió además el impacto que tuvo el episodio para la familia. “La verdad es que estamos con mucha bronca, porque se han metido a la casa, no es que nos han robado la mochila en la parada o demás, se han metido a la casa y han sacado $200.000”, expresó.

El caso quedó denunciado en la Comisaría 18, mientras la familia aportó registros de cámaras propias y de distintos comercios para identificar el recorrido realizado después del ingreso a la vivienda.