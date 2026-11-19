Un Volkswagen Gol verde de tres puertas fue robado durante la noche del miércoles en el departamento San Martín. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30, cuando el vehículo fue sustraído de un domicilio ubicado en la intersección de calles Godoy Cruz y Cortínez. Horas después, un motorista policial logró localizarlo en el interior de una finca de la zona, aunque el rodado había sido desvalijado.

Tras conocerse el robo, personal de la Comisaría 19ª se hizo presente en el lugar para intervenir en el procedimiento y comenzar con las actuaciones correspondientes. A partir de ese momento, se realizaron recorridas por las inmediaciones con el objetivo de dar con el automóvil y establecer qué había ocurrido.

En ese contexto, un efectivo motorista perteneciente a la Unidad Operativa Ceferino Namuncurá realizó un recorrido preventivo por las cercanías de una finca ubicada en el departamento. Durante la búsqueda, advirtió la presencia de un vehículo que coincidía con las características del rodado denunciado como sustraído.

Al acercarse y verificarlo, el policía constató que se trataba del Volkswagen Gol verde que había sido robado horas antes. Sin embargo, el automóvil ya no estaba en las mismas condiciones: había sido desvalijado y abandonado dentro de la propiedad.

El hallazgo permitió recuperar el vehículo, aunque el estado en el que fue encontrado evidenció que los autores del robo habrían retirado distintos elementos antes de dejarlo en la finca.

El procedimiento quedó bajo intervención policial y se deberán establecer las circunstancias en las que se produjo la sustracción, además de determinar quiénes fueron los responsables del hecho y qué elementos fueron retirados del automóvil.