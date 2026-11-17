Un joven de 19 años fue detenido luego de que un hombre lo reconociera como el presunto autor de la sustracción de su teléfono celular dentro de un comercio ubicado sobre calle General Acha. La Policía lo interceptó a pocas cuadras del lugar y la UFI Flagrancia inició el procedimiento judicial.

Un procedimiento policial permitió detener a un joven de 19 años acusado de intentar sustraer un teléfono celular del interior de un local comercial de Capital. El episodio ocurrió en un negocio identificado como Zona Gamers, ubicado en General Acha 367 sur, y terminó con la intervención de la UFI Flagrancia.

De acuerdo con la información policial, el personal fue comisionado por el operador del CISEM luego de recibir un aviso sobre la sustracción de un teléfono celular dentro del comercio. Según la denuncia, un hombre sufrió el robo de su dispositivo por parte de otro sujeto que se encontraba en el lugar.

El equipo de comunicación denunciado como robado fue recuperado por la Policía.

A partir de las características físicas y de vestimenta aportadas, una agente de la Policía comenzó a realizar recorridas por las inmediaciones para localizar al sospechoso. Durante el operativo, lo observó cuando caminaba por calle Mitre, entre Rivadavia y Rioja, en dirección al Este.

La funcionaria solicitó colaboración a través del equipo de comunicación policial y, minutos después, llegó al lugar otro efectivo que se encontraba a cargo del móvil Cobra 16. Entre ambos procedieron a reducir y aprehender al sospechoso.

El detenido fue identificado como Omar Gerardo Castro Espina, de 19 años, con domicilio en el Lote Hogar 38, manzana F, casa 01, en el departamento Chimbas.

Por su parte, la víctima, identificada como Enzo Nahuel Almada, de 24 años, reconoció al joven interceptado como la persona que había protagonizado el episodio dentro del comercio. El teléfono involucrado fue identificado como un Samsung Note 20 de color negro.

Tras la aprehensión, los efectivos realizaron las comunicaciones correspondientes con la Base Acusatorio 105 para informar sobre lo sucedido. Desde allí dispusieron la intervención del ayudante fiscal Agustín Caballero Vidal, perteneciente a la UFI Flagrancia.

Una vez que llegó al lugar, el funcionario judicial tomó conocimiento de las circunstancias del hecho y dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como hurto en grado de tentativa y el joven quedó vinculado a la investigación judicial. La actuación policial estuvo a cargo de efectivos de los móviles Cobra 16 y Capital 1.