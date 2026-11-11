Un inusual hecho delictivo registrado en el departamento 25 de Mayo movilizó a la Policía de San Juan y concluyó con resultado positivo tras un eficaz procedimiento policial. Un porcino de unos ocho kilos de peso y pelaje claro, sustraído de la propiedad de un vecino de la zona, fue localizado con vida y recuperado por la Policía tras ser vendido en el mercado ilegal por $55.000.

La investigación policial se inició a partir de la denuncia radicada por Mario Bustamante, propietario del animal, quien alertó a las autoridades sobre la desaparición del porcino de su predio. Ante la presentación del damnificado, personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 10ª comenzó de inmediato las averiguaciones para esclarecer el hecho e identificar al responsable del ilícito.

Investigación y hallazgo en la Ruta 270

Las pesquisas permitieron identificar como presunto autor del hurto a un adolescente de 16 años, domiciliado en Villa Yanelo. De acuerdo con las hipótesis recabadas, el menor habría sustraído el chancho para comercializarlo de forma clandestina en las inmediaciones del departamento.

En el marco de las tareas investigativas, los brigadistas establecieron la ubicación exacta del animal: una vivienda situada en inmediaciones de Ruta 270 y Calle 1, en 25 de Mayo. Al arribar al inmueble, los uniformados entrevistaron al morador, un joven de 24 años de edad, quien confirmó que tenía en su poder al porcino de color claro y unos ocho kilos.

Entrega voluntaria y fuero de menores

El comprador explicó a los agentes que adquirió el ejemplar la semana pasada por la suma de 55 mil pesos, realizando la transacción de buena fe y sin saber que el animal era robado. Tras conocer la situación legal y ser notificado de la denuncia, el joven entregó voluntariamente el porcino a los efectivos policiales.

Luego de concretar la recuperación del chancho, se dio inmediata intervención a la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia de Primera Nominación, debido a que el acusado es un menor de edad. Asimismo, intervino el Ministerio Público Fiscal para determinar las actuaciones respecto del comprador del porcino.

Por último, la Justicia dispuso la citación del damnificado para realizar el reconocimiento formal del animal y avanzar con los trámites para la restitución del porcino a su dueño. De esta manera, el operativo concluyó exitosamente con el rescate del chancho sano y salvo, resolviendo un caso que generó asombro entre los vecinos.