Un importante robo conmocionó este jueves al propietario del comercio "Lubricar", en el departamento Rivadavia. El dueño descubrió el hecho alrededor de las 10 de la mañana, cuando llegó al local ubicado sobre calle Cabot al 2800 Oeste para comenzar su jornada laboral y encontró los accesos violentados y gran parte de la mercadería faltante.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los delincuentes ingresaron al establecimiento luego de forzar y provocar importantes daños en la puerta reja principal. Una vez dentro, actuaron con el tiempo suficiente para retirar una gran cantidad de productos, lo que hace presumir a los investigadores que utilizaron un vehículo de carga para trasladar el botín.

Entre los elementos robados figuran más de 10 cascos para motocicletas, más de 50 transmisiones de motos, 10 cajas de aceite para autos y motos, unas 200 cámaras para motocicletas, 800 bujías, 30 baterías, faros delanteros, herramientas y varios rollos de mangueras. Además, los delincuentes se llevaron una cantidad no determinada de pastillas de freno y arrancadores portátiles.

Al valor de toda la mercadería sustraída se suma el robo de $2.000.000 en efectivo, dinero que el comerciante tenía guardado dentro del local, lo que elevó considerablemente el perjuicio económico sufrido por la víctima.

Tras la denuncia, personal policial inició las actuaciones correspondientes y trabaja para esclarecer el caso. Las tareas investigativas incluyen el relevamiento de la zona, el levantamiento de huellas en el comercio y el análisis de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones de calle Cabot, con el objetivo de identificar a los autores del millonario atraco.