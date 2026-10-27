Un joven fue víctima de un robo agravado en el interior del barrio Teresa de Calcuta, en Rawson, cuando dos sujetos le sustrajeron una bicicleta mountain bike rodado 29 de color naranja tras exhibirle un arma de fuego. El procedimiento policial permitió recuperar el rodado y secuestrar una campera que habría sido utilizada por uno de los sospechosos.

El hecho ocurrió este lunes 26 de octubre, alrededor de las 17.05, cuando personal de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta (UOTC) y efectivos del Comando Sur realizaban recorridas de prevención y seguridad por el complejo habitacional.

A la altura de la manzana M, los uniformados fueron abordados por la damnificada, una joven de 18 años, quien denunció que dos hombres la habían asaltado y le habían quitado su bicicleta naranja marca Eurobike. Según su relato, los sujetos la amenazaron con un arma de fuego para concretar la sustracción.

El malviviente se deshizo de esta campera que fue descripta por la víctima.

La víctima aportó características de los presuntos autores y señaló que uno vestía una campera negra con detalles blancos, mientras que el otro llevaba una prenda con los colores de River Plate.

Lo encontraron circulando en la bicicleta

Con los datos aportados, los efectivos continuaron los recorridos por el barrio y, a la altura de la manzana N, observaron a un sujeto que circulaba en una bicicleta con características coincidentes con las denunciadas.

La bicicleta era la denunciada como sustraída.

Cuando los policías intentaron interceptarlo, el sospechoso arrojó el rodado al suelo junto con una campera negra marca Puma, con detalles blancos, y emprendió la huida a pie. Sin embargo, los uniformados lograron alcanzarlo y aprehenderlo a pocos metros.

El sospechoso fue identificado y según sus dichos era menor de 17 años, con domicilio en la localidad de Pocito. De acuerdo con el procedimiento, los efectivos realizaron una consulta al Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, doctor Rodríguez, quien dispuso las medidas correspondientes.

En el operativo se secuestraron una bicicleta mountain bike rodado 29, marca Eurobike, de color naranja, y una campera negra marca Puma, talle 3, con detalles blancos. El rodado fue posteriormente restituido a su propietaria.

El caso quedó caratulado como robo agravado por el uso de arma y tomó intervención el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. Por disposición judicial, el sospechoso fue trasladado a la sede del Centro de Admisión y Derivación (CAD).

En el procedimiento participaron el cabo Emanuel Castillo y el cabo Leonardo Montiel, de la UOTC, junto con la oficial ayudante Araceli León y el cabo Gonzalo Álvarez, del Comando Sur.

La investigación deberá establecer las circunstancias del asalto y la posible participación del segundo sujeto mencionado por la víctima. Según la información del procedimiento, el arma de fuego utilizada durante el robo no figuró entre los elementos secuestrados.