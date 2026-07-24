En horas de la mañana del pasado miércoles 22 de julio, efectivos de la Comisaría 9º de Caucete recuperaron una bicicleta que había sido sustraída minutos antes de un local comercial ubicado en inmediaciones de calle Juan José Bustos y Baigorria, en el barrio Huarpes. El procedimiento se inició luego de un aviso recibido a través del sistema de emergencias, que alertó sobre el robo de un rodado y la fuga de tres sujetos.

Según la información policial, los tres hombres se apoderaron de una bicicleta marca Pampita Burano, rodado 26, de color negro con blanco, y escaparon hacia el norte por calle Juan José Bustos. La víctima persiguió a los sospechosos durante varias cuadras hasta que logró dar aviso al 911 y comunicar lo ocurrido.

Por disposición judicial el rodado será sometido a pericias para tratar de hallar alguna huella que conduzca a los ladrones.

A partir de esa alerta, un móvil de la Comisaría Novena realizó recorridas por las inmediaciones del barrio Marayes y logró visualizar a los tres sujetos que coincidían con las características aportadas. Cuando los efectivos intentaron interceptarlos y les dieron la voz de alto, los sospechosos emprendieron la fuga a pie hacia el interior del barrio.

La persecución continuó hasta la manzana B del complejo habitacional. En ese lugar, los sujetos ingresaron sin autorización a una propiedad particular y escaparon por la parte posterior del inmueble. Los efectivos entrevistaron al propietario de la vivienda, quien manifestó que no conocía a los tres hombres y que estos habían ingresado sin su permiso.

Con autorización del vecino, el personal policial ingresó al lugar y constató que en el interior de la propiedad se encontraba la bicicleta denunciada como sustraída. El propietario entregó espontáneamente el rodado a los efectivos, quienes procedieron a su secuestro para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

A raíz del procedimiento, se instruyó un legajo caratulado como hurto, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. Fiscalía ordenó la realización de las pericias y actas correspondientes y, una vez cumplidas esas medidas, dispuso la restitución de la bicicleta a su propietario.

Mientras tanto, la investigación continúa para intentar establecer la identidad de los tres sujetos que participaron del robo y que lograron escapar luego de abandonar el rodado en el interior de la vivienda. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.