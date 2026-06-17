El Gobierno nacional confirmó este miércoles el robo de una cápsula con material radiactivo en un centro médico de Rosario, un hecho que encendió las alarmas y activó los protocolos de seguridad en la ciudad santafesina.

Según informaron oficialmente, se trata de una fuente de Cesio-137 utilizada para calibración de equipos en medicina nuclear. El faltante fue detectado el martes 16 de junio, cuando la Autoridad Regulatoria Nuclear recibió la notificación por parte de un usuario autorizado.

El material sustraído se encontraba en un centro médico ubicado en calle Rioja al 1500, en pleno centro rosarino. De acuerdo con el comunicado, la fuente radiactiva tiene forma de gel y estaba contenida en un envase plástico transparente, dentro de su correspondiente blindaje.

Desde la Autoridad Regulatoria Nuclear llevaron tranquilidad al señalar que, en este caso, el riesgo radiológico es muy bajo. No obstante, el organismo inició un operativo para localizar el material y evitar cualquier tipo de manipulación indebida.

El Cesio-137 es una sustancia conocida por su uso en aplicaciones médicas e industriales, pero también por su peligrosidad en determinadas condiciones. Su mención inevitablemente remite al accidente ocurrido en Goiania, Brasil, en 1987, uno de los episodios más graves de contaminación radiactiva en la región.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la situación actual no reviste la misma gravedad, ya que la fuente robada es de uso controlado y se encontraba debidamente contenida.

A modo ilustrativo, el organismo difundió imágenes del elemento sustraído: un pequeño recipiente plástico con una etiqueta que incluye el símbolo de material radiactivo y la identificación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, junto con la cápsula de plomo que funciona como blindaje.

Mientras avanza la investigación, se solicitó a la población que, en caso de encontrar un objeto con estas características, no lo manipule y dé aviso inmediato a las autoridades.

El caso se encuentra bajo seguimiento de organismos especializados y fuerzas de seguridad, que trabajan para recuperar el material y determinar las circunstancias en las que se produjo el robo.